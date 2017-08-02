民调：中国是全世界最受欢迎的经济伙伴之一

哈通社/阿斯塔纳/8月2日 -- 据俄罗斯卫星网消息，盖洛普国际（Gallup International）的研究者根据他们的民调得出结论，中国投资是全世界最受欢迎的之一。

美国在民调中排名第一，参与研究的67个国家中有36国居民希望获得该国投资。



总体上，全世界29%的受访者愿意本国获得来自美国的投资，21%的人选择中国。英国（10%）、俄罗斯（9%）和法国（8%）得票率几乎相同。全世界仅4%的受访者希望获得印度投资。8%的受访者则拒绝从所提国家获得投资。

选择中国作为潜在投资者有非洲国家：刚果（60%）、尼日利亚（48%）、科特迪瓦（43%）、加纳（37%），以及邻近的国家和地区：巴基斯坦（77%）、孟加拉国（45%）、泰国（42%）、香港（34%）和俄罗斯（45%）。

中国自己则希望获得法国的经济帮助，有35%的人这样认为。

盖洛普国际副总裁安德烈∙米列欣指出："全球民调再次证明两个强大的世界中心，或两极的发展。一方面，赞同欧美盎格鲁-撒克逊原则的国家聚集在他们周围，另一个阵营则联合发展中大国和经济体-俄罗斯和一些斯拉夫民族，中国及其邻近国家和地区。这样的两极化对经济和投资而言，无论如何都很可能是有益的，因为这催生竞争。"



共有来自67个国家的6.6万多人接受访问。民调根据各国具有代表性的样本进行。