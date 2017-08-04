米兰副市长安娜•斯卡沃斯科访问阿斯塔纳世博会

哈通社/阿斯塔纳/8月4日 -- 据阿斯塔纳市政府消息，阿斯塔纳市副市长叶尔梅克•阿曼沙耶夫会见来访的米兰市副市长安娜•斯卡沃斯科。

据了解，阿斯塔纳世博会筹办工作进行期间，意大利大使馆同主办方建立了紧密合作伙伴关系。



阿曼沙耶夫说："阿斯塔纳通过‘2015米兰世博会'学习和借鉴了米兰市经验。在此，我想指出的是，意大利使馆人员积极推动两市关系，并为阿斯塔纳世博会的筹办工作做出了许多贡献，希望两国始终保持着密切的合作关系。"



值得一提的是，在意大利举行的2015米兰世博会中，哈萨克斯坦馆获得了"最佳主题和内容"的殊荣并接过世博会旗帜。意大利总统塞尔焦•马塔雷拉在移交世博会旗帜的仪式上曾发表讲话，表示对2017年阿斯塔纳世博会的成功举办充满信心。



据副市长透露，2015年7月，米兰市市长朱利亚诺•皮萨皮亚访问阿斯塔纳，这也成为了阿斯塔纳和意大利之间重要的历史性事件之一。



值得一提的是，2016年10月，阿斯塔纳代表访问意大利，参加在米兰市举行的城市食品政策市长峰会，并签署"城市食品政策公约"。



阿斯塔纳和意大利城市之间合作协议将促进跨区域的合作伙伴关系的发展。



据了解，意大利是我国在欧洲的重要引资国家之一。意大利是哈萨克斯坦在全球范围内的第三大贸易伙伴，在欧盟范围内则是最大的经贸伙伴国家。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】