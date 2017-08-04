中亚各大城市领导人将在阿斯塔纳聚首

哈通社/阿斯塔纳/8月4日 -- 据阿斯塔纳市政府消息，CRAW17商业地产周将在今年10月19-20日期间在阿斯塔纳市举行，商业地产周期间将举行2017中亚不动产论坛，期间中亚各大城市领导人将在首都阿斯塔纳会晤。

据了解，来自中国、新加坡、法国、英国、加拿大等国家的国际房地产专家、建筑师、国家建设和商界代表将齐聚阿斯塔纳。届时，与会人士除就国营-私营企业不动产领域合作合作议题外，还将讨论引进现代科技以及发展餐饮行业、食品评级等问题。



主办方表示，论坛将在阿斯塔纳市政府支持下举行。此次活动主要目标在于建立各领域专家之间交流经验以及解决不动产领域问题的平台。



据了解，在阿斯塔纳市长阿斯耶特•伊谢克舍夫邀请下，阿什哈巴德、巴库、喀山、叶卡捷琳堡、新西伯利亚以及第比利斯等城市市长将在阿斯塔纳会晤。



论坛期间将讨论2017阿斯塔纳世博会、2017大学生冬季运动会、2011亚冬会等大型活动基础设施后续发展等问题。



另外，参加论坛的各代表将参与各种培训、研讨会以及大师班等活动。"Commercial Real Estate Awards 2017"每年都会给从事该领域的优秀人员颁发奖项。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】