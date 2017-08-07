国际军事比赛角逐日趋激烈：哈萨克斯坦总成绩暂列第三

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 据新华社 消息，"国际军事比赛-2017"总裁判德米特里·戈尔巴坚科5日表示，目前俄罗斯、中国和哈萨克斯坦位列比赛总成绩前三名。

戈尔巴坚科介绍说，在28个参赛国中，11国代表队进入总积分榜。



目前排在第一位的是俄罗斯，中国第二，哈萨克斯坦第三。



其后依次是白俄罗斯、伊朗、埃及、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦，最后是蒙古国。



国际军事竞赛是俄罗斯国防部主办的一项国际性军事赛事，2013年首次举办，每年举办一次。



值得一提的是，相比此前几届赛事而言，"国际军事比赛-2017"的规模大幅度扩展。

今年的大赛在哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、白俄罗斯和阿塞拜疆六国22个靶场同时开赛。

"国际军事竞赛-2017"共有28个比赛项目，相比"国际军事竞赛-2016"增加了5个新的项目。

新增的5个军事项目分别为"军事拉力"，"无人机竞赛"，"军人友谊"，"管控秩序"和"道路巡逻"。

据了解，在哈萨克斯坦举办的3项赛事分别为："炮兵能手"，"狙击边界"和"无人机计算"。

【编辑：木合塔尔·木拉提】