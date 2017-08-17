外交部长：斐济是哈萨克斯坦值得信赖的合作伙伴

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 - 8月16日，2017阿斯塔纳世博会框架下的斐济共和国国家日活动在世博园内举行，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫与斐济总理乔萨亚•沃雷恩盖•姆拜尼马拉马共同出席活动。

活动期间，斐济总理表示，斐济共和国计划至2030年实现减少30%碳排放量的目标。



姆拜尼马拉马表示，为巴黎气候协定相关责任，实现至2030年减少30%碳排放量的目标，斐济将大力发展水能、风能、太阳能，并逐步向使用生物燃料过渡。此外，斐济希望能够引进外资，以实现未来能源产业的发展。



哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫则在讲话中，感谢所有对阿斯塔纳世博会提供了支持的国家，并强调斐济共和国是哈萨克斯坦在国际政治舞台值得信赖的合作伙伴。



阿布德拉赫曼诺夫表示，希望两国之间的友好关系能够继续发展。他还强调，斐济国家日活动将进一步促进哈萨克斯坦人民与斐济人民之间的相互交流和了解。



值得一提的是，阿斯塔纳世博会斐济国家馆位于太平洋馆区。馆中详尽展示了该国的文化、旅游、商贸及投资等领域的信息。世博会开幕至今，斐济馆共接待参观者近9万人次。



【编译：木合塔尔·木拉提】