广东省旅游推介会在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月19日 -- 据新华社消息，广东省旅游推介会17日在首都阿斯塔纳举行，我国文化体育部、广东省旅游局、中哈两国旅游企业以及媒体的代表参加了推介会。

广东省旅游局国际交流合作处处长张国辉在推介会上致辞时表示，举办此次旅游推介会旨在深化广东省与哈萨克斯坦的旅游交流合作，推动中哈互访游客增长，推介广东旅游资源、旅游产品、旅游航线和旅游消费，提升广东旅游的国际知名度和影响力。



他说，广东旅游资源丰富，旅游基础设施和公共服务体系完善。广东省已成为亚太地区最重要的旅游客源地、旅游目的地和旅游产业集聚地之一。目前，广东正联合香港、澳门建设粤港澳大湾区世界级旅游区。广东希望同哈萨克斯坦联合探索开发旅游资源和精品旅游线路，促进两地旅游发展。张国辉邀请哈萨克斯坦旅游主管部门和旅游界人士参加2017年广东国际旅游产业博览会、广东21世纪海上丝绸之路国际博览会以及2017年广东国际旅游文化节。



文体部国内旅游局代表叶拉雷表示，哈萨克斯坦游客对广东省很熟悉，希望到广东旅游的哈萨克斯坦人越来越多。广东在当地举办旅游推介会将增进哈萨克斯坦人对广东的了解，希望今后哈中两国间举办更多的旅游交流活动。



推介会上播放了广东旅游宣传片，宣传片重点介绍了广东丰富的旅游资源、广东美食、岭南传统手工艺术、广东四通八达的便利交通条件。来自南方航空公司的代表在推介会上还介绍了该公司涵盖中国各地以及世界众多国家的航线。推介会上，中哈两国旅游企业进行了对接洽谈。