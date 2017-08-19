甘肃—哈萨克斯坦投资合作项目推介会在阿拉木图举行

哈通社/阿斯塔纳/8月19日 -- 据人民网消息，18日，甘肃-哈萨克斯坦投资合作项目推介会在哈最大城市阿拉木图举行。来自中哈两国政府部门、商业协会及企业界的代表近200人参加了当天的活动。

甘肃省常务副省长黄强在致辞中指出，近年来，甘肃与哈萨克斯坦的经贸文化往来日益密切，在兰州投资贸易洽谈会、敦煌文博会和阿斯塔纳专项世博会等重要活动上，双方都有加强经贸往来的迫切愿望和务实行动。他强调指出，甘肃作为古丝绸之路咽喉要道和新丝绸之路的黄金段，将再次迎来重现辉煌的重大机遇。甘肃正在成为东进西出、通江达海的国际物流中心，商机无限，前景广阔。期待哈萨克斯坦有关机构和企业密切关注中国，关注甘肃，与甘肃的企业一起探寻新机遇，实现新发展。

中国驻阿拉木图总领馆代总领事缪宏波在致辞中指出，目前，中哈合作已经进入深度融合、共同发展的新阶段。甘肃省形成了以石油化工、有色冶金、机械电子等为主的工业体系，是我国重要的能源、原材料工业基地，开展对哈合作互补优势明显，前景广阔，大有可为。

哈萨克斯坦投资国家股份公司常务董事迪马·特卡千科、阿拉木图贸易投资商会会长比亚罗夫·穆合塔尔汉在推介会上分别介绍了哈萨克斯坦的投资环境、重点产品和投资项目，涉及能源、交通、农业、制造业、文化旅游和现代服务业等多个领域。

推介会上，甘肃和哈萨克斯坦的多家企业，就12个重点投资合作项目进行了现场签约。