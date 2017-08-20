西班牙警方全力搜捕巴塞罗那恐怖袭击主犯

哈通社/阿斯塔纳/8月20日 -- 据外媒消息，西班牙警方18日宣布，参与制造巴塞罗那和坎布里尔斯镇两起袭击的恐怖团伙中已经有5人被击毙、4人被捕。警方目前正在全力搜捕巴塞罗那恐怖袭击主犯。

据西班牙《国家报》等媒体报道，西班牙警方透露这一恐怖团伙共有12名成员，除已被击毙的5人和被捕的4人外，目前警方仍在找寻另外3人的下落，其中包括制造兰布拉步行街货车撞人事件的主要嫌疑人，22岁的摩洛哥裔男子阿布雅各布(Younes Abouyaaqoub)。

据西班牙《先锋报》等媒体报道，4名被捕嫌犯中，有3人来自摩洛哥，他们的年龄在17岁到24岁之间。

警方初步判断，巴塞罗那和坎布里尔斯的袭击事件，与稍早前发生在阿尔卡纳尔的爆炸事件存在关联。警方推测，恐怖团伙占据了阿尔卡纳尔一栋别墅，并在那里制造爆炸物，策划发动大规模袭击；但这栋别墅意外爆炸，使他们损失了制造爆炸物的材料。他们随即使用车辆发动袭击。

西班牙宣布全国为袭击事件遇难者哀悼3天。当地时间18日中午12点，西班牙全国默哀一分钟。西班牙国王费利佩六世、首相拉霍伊等参加了相关的悼念活动。

西班牙内政部方面19日表示，目前西班牙不会将恐怖威胁安全警戒水平提高到最高级别的第五级，仍然维持在第四级的"高水平"级别，但安全部门会加强对游客集中区域和公共设施的保护。

巴塞罗那17日下午发生货车撞人恐怖袭击事件，距离巴塞罗那不远的海滨城镇坎布里尔斯又发生一起袭击。两起事件共造成14名平民死亡，100多人受伤。据初步统计，死伤者来自30多个国家和地区。