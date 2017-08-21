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    09:46, 21 八月份 2017 | GMT +6

    哈乌两国国防部签署合作备忘录

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    哈通社/阿斯塔纳/8月21日 -- 据国防部消息，国防部长萨肯•扎苏扎科夫19日对乌兹别克斯坦进行正式访问，同该国国防部长卡布尔•别尔迪耶夫举行会谈。

    根据会谈结果，双方签署了合作备忘录。

    根据协议，双方将进一步推动军事领域合作关系，联合举办军事演习。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 国防部 军事 乌兹别克斯坦 黄金储备
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