美国未来十天停止在俄罗斯发放非移民签证

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 -- 为了回应俄罗斯政府强制美国驻俄使馆工作人员缩减规模的举措，美国驻莫斯科大使馆宣布，未来十天将暂停在俄罗斯发放所有非移民签证。十天之后，也只有莫斯科的签证服务恢复，不过发放规模将大幅缩减。

美国驻俄罗斯大使馆星期一宣布，从8月23日到9月1日停止在俄罗斯发放所有非移民签证。在莫斯科的签证业务将于9月1日恢复，不过驻俄罗斯其它地方的美国领事馆的签证业务将无限期暂停。美国使馆表示，俄罗斯政府强制他们缩减美国工作人员规模，导致人手不足，他们只好检讨当地的签证服务。

俄罗斯总统普京上个月下令美方在9月1号前，削减6成派驻俄国的使馆和技术人员。不过，俄罗斯对美国采取这样的回应措施感到不满。

俄罗斯外长拉夫罗夫指责美国的这一举措，是又一次企图挑起俄罗斯公民对俄国政府行为的不满，试图煽动骚乱。不过拉夫罗夫也表示，俄方将认真研究美国的决定，并承诺莫斯科不会向普通美国民众发泄自己的愤怒。分析认为，俄罗斯幅员辽阔，横跨11个时区，只保留驻莫斯科使馆的赴美签证业务，将大大影响由于商务、旅游或者教育事宜赴美的俄国民众的行程。美俄关系预计也将因此而进一步恶化。



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