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    09:58, 23 八月份 2017 | GMT +6

    媒体：西班牙恐袭嫌犯全部归案

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    哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 据外媒消息，"8·17"巴塞罗那恐袭的12名犯罪嫌疑人除了4名已经被逮捕之外，其他人已被确认全部死亡。

    消息称，西班牙刑事法庭于22日对这4人进行首次开庭审理。在当天的庭审中，有嫌犯承认曾计划对巴塞罗那实施多起袭击。

    据警方发布的消息称，当地时间21日17时左右，恐袭嫌疑人之一的阿布雅各布出现在距离巴塞罗那100公里处一个小城市苏维拉茨的加油站附近。阿布雅各布被确认是"8·17"驾车撞人的凶犯。当地居民发现阿布雅各布后立即打电话报警。数十名西班牙防暴警察很快赶到现场，并迅速将其包围。被包围的阿布雅各布并不愿意束手就擒，他指着腰带说有炸弹，随后高喊"真主伟大"冲向警察，警察开枪将其击毙。警方称阿布雅各布是西班牙恐袭案中最后一名被击毙的嫌犯。警方相信，阿布雅各布所属的恐怖组织共有12人，他是唯一在逃者，其他人已在上周的连环恐怖袭击和炸弹爆炸案中被击毙、捕获或炸死。

    据悉，西班牙国王费利佩六世仍在巴塞罗那。21日，他与王后莱蒂齐亚赴各家医院探望伤员。他对伤员表示，"有西班牙人民陪伴，你们不孤独"。

     

    标签:
    打击极端恐怖主义 黄金储备 恐怖袭击
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