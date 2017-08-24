中国投资商将对阿克托别州进行投资

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 -- 中国投资商将对阿克托别州多个工厂进行投资，并计划于2020年前投入运营。

据了解，中国投资商将开始着手阿克托别州多个工厂扩建工程。



位于希勒赛矿的肥料厂将有望生产磷酸二氢铵和磷酸一铵等化肥原料。肥料厂主要投资商--中国瓮福集团将为工厂扩建工程投资14亿美元。



据预测，矿厂原料足够使用50年。



预计在几年内将生产量从初期的86万吨提升至160万吨，并将肥料向中国、东欧、西欧、黑海以及波罗的海等领域进行出口。



阿克托别州工业创新发展局副局长达尔汗•叶尔玛罕别托夫表示，中国投资商将承包设计、建造、安装、投入运营以及培养专家团队等工作，还将投资Nitrohim集团。



工厂预计将于2020年前投入运营。目前，工厂方面正在做相关准备工作。



据了解，Nitrohim集团负责矿用炸药制造工作，北方国际公司负责扩大项目规模工作。



值得一提的是，中国投资商还对投资钾盐、水泥厂表示出很高的关注度。



此外，今年哈萨克斯坦石油设备厂正式投入运营，并提供了80多个工作岗位。据了解，中国投资商为该厂投资了50亿坚戈。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】