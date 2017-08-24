女性企业家已占据哈经济领域半壁江山

哈通社/阿斯塔纳/8月24日 - 哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃24日表示，目前女性企业家在哈萨克斯坦经济领域，尤其是中小企业中已占据"半壁江山"。

在24日同欧安组织代表举行的会谈中，国务秘书就哈萨克斯坦性别平等政策及其相关工作的开展情况进行了介绍。



阿布德哈勒科娃指出，两性平等是哈萨克斯坦社会最重要的基础性原则。



她表示，近几年间，哈萨克斯坦通过了多个旨在不断推动性别平等，保障平权的法案和文件，其中包括2006-2016年性别平等战略等国家规划。



目前这一国家规划已经得到了完整的落实，并推出了后续至2030年的新方案。



"在欧安组织的协助下，我们制定并通过了关于推进两性平权、防止家庭暴力为主旨的两部法律。这些法律起到了很重要的作用，并将根据社会发展的需要，随时引入修订。"阿布德哈勒科娃说。



据其介绍，目前在哈萨克斯坦经济活动当中，女性企业家的参与已经达到了50%，尤其在中小企业当中，女性企业家的数量已超过了半数。



而在议会成员当中，女性人数也在不断增加。目前我国参议院（议会上院）女性议员占27%，马吉利斯（议会下院）女性议员占比为30%。



"在哈萨克斯坦，女性自由的参与政治和经济活动的权力受法律保障。"阿布德哈勒科娃说。