吉尔吉斯国家议会批准萨帕尔·伊萨科夫担任总理职务

哈通社/阿斯塔纳/8月26日 -- 据吉尔吉斯卡巴尔通讯社消息，吉尔吉斯国家议会批准萨帕尔·伊萨科夫担任吉尔吉斯政府总理。该项决定是在25日的国家议会临时会议上做出的。

支持萨帕尔·伊萨科夫提名的票数为97票，反对票为5票。

议员们支持新政府的结构、组成和计划。

伊萨科夫说："我们感谢你们的支持，这是我们坚实的基础。我和政府全体成员肩负重任。我们将同你们一起工作，协商。"

萨帕尔·伊萨科夫之前介绍了自己的计划"走向未来的40步"。他指出，重点是发展经济、社会保障、安全以及为民众创建有利条件。

新总理是最年轻的政府首脑，今年他40岁。

政府组成：

总理-萨帕尔·伊萨科夫（之前担任总统办公厅主任）；

第一副总理 - 阿布德古洛夫（国家银行主席）；

分管经济的副总理 - 济拉利耶夫（国家工业、能源及矿产资源利用委员会主席）；

分管安全的副总理 - 朱马卡德罗夫（安全委员会秘书）；

分管社会问题的副总理 - 苏丹别科娃（留任原职）；

政府办公厅主任 - 莫姆纳里耶夫（国家人事局局长）；

经济部部长 - 诺维科夫（总统办公厅财经分析及发展监督处主任）；

财政部部长 - 卡瑟马利耶夫（留任原职）；

农业、食品工业和土壤改良部部长 - 穆拉舍夫（留任原职）；

道路与交通部部长 -卡里洛夫（留任原职）；

教育与科学部 - 库达依别尔季耶娃（留任原职）；

司法部 - 阿赫梅托夫（留任原职）；

外交部 - 阿布德尔达耶夫（留任原职）；

内务部 - 伊斯拉伊洛夫（留任原职）；

紧急情况部 - 博隆诺夫（留任原职）；

文化、信息和旅游部 - 卡扎科夫（留任原职）；

卫生部 - 巴特拉里耶夫（留任原职）；

劳动和社会发展部 - 伊萨库诺娃（留任原职）；

国家工业、能源和地下资源利用委员会 - 雷斯库洛夫（之前担任该委员会副主席）；

国家通讯署主席 - 阿巴斯坎诺夫（国家能源控股公司董事会主席）；

国家国防及国家安全委员会主席由总统任命。

国家国防委员会由卡瑟姆库洛夫负责，国家安全委员会由谢吉兹巴耶夫负责。