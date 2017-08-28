我国青年组织获生态学领域国际殊荣

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 -- 据奥地利国家馆消息，在2017阿斯塔纳世博会奥地利国家馆，巴甫洛达尔州"青年守卫"社会基金会获得地球能源奖。

据了解，奥地利大使馆贸易顾问米哈伊尔•穆勒为"青年守卫"颁发了该奖项。



地球能源奖主要目标是倡导人们关注生态变化以及有效利用自然资源。每年有来自178个国家参赛代表的关于生态、能源效率以及可再生能源等领域的作品争夺该奖。科菲•安南、米哈伊尔•戈尔巴乔夫、马丁•辛、彼得•福克等知名人物曾获得过该奖。



"青年守卫"社会基金会的"额尔齐斯河"项目达到了国际组织所有要求。该项目鼓励年轻人保护环境和有效利用自然能源。



"额尔齐斯河"项目主要目标是将人们的目光转向额尔齐斯河的环境研究以及保护生态环境问题上。由组织倡导下，巴甫洛达尔市200多名学生、大学生、环保组织代表对额尔齐斯河河岸旧老木林进行考察，清除对河流生态平衡以及人们生活带来的威胁。该项目主要阶段是对河岸进行定期监测。这将对生态系统变化进行评估奠定基础，还将为制定廉价、高效的生态问题解决方案提供机遇。""青年守卫"社会基金会主席尤里•多维加连科说。



值得一提的是，额尔齐斯河河岸清理计划从2012年开始一直在进行。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】