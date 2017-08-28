国际原子能机构低浓缩铀银行将在哈萨克斯坦启动

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，国际原子能机构低浓缩铀银行启动仪式将于8月29日在哈萨克斯坦举行。

低浓缩铀银行的燃料将完全由国际原子能机构控制，并属于国际原子能机构合法所有。

由于从事核领域自主研发的国家不断增多，为确保核燃料供应被和平利用，国际社会关于成立核燃料银行的提议便应运而生。

2006年，美国"减少核威胁倡议"（Nuclear Threat Initiative）基金会提出成立一个由国际原子能机构监控的国际核燃料银行，旨在建立一个向执行核不扩散义务的国家保障核燃料供应的国际机制。

2010年11月，国际原子能机构成员国正式提出成立国际原子能机构低浓缩铀银行。与之前提出的方案有所不用的是，此次提议成立的银行不是一个供应源或"燃料店"，而是一个应急储备库，以防国际原子能机构的某个成员国由于政治原因突然无法从其传统供应商获取燃料。

2011年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在不扩散核武器政策原则的基础上提出了在哈萨克斯坦境内建立低浓缩铀银行。

2012年，根据公开竞争结果，哈萨克斯坦成为建立低浓缩铀银行的唯一候选国。

低浓铀将被贮存在哈萨克斯坦传统大型铀业企业乌尔巴冶金厂。该厂从事铀产品生产已有近60年的历史。自1995年起"乌尔巴冶金厂"股份有限公司的所有核材料业务由国际原子能机构的监察员控制。

核燃料由专门容器贮存，以确保运输和储存安全。这种容器可避免放射性材料的泄露，完全隔离低浓缩铀的辐射。该容器已通过国际原子能机构的认证，使用寿命预计达80-100年。​​​​

【编辑：木合塔尔·木拉提】