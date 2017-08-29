上合丝路协同创新国际论坛在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 -- 据新华社消息，上合丝路协同创新国际论坛28日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。来自哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等上海合作组织（上合组织）成员国的代表就如何充分发挥上合国家创新力，如何通过技术创新实现上合国家共同发展进行了探讨。

论坛共设置14项议题，内容涉及空间合作、健康医疗、电子商务、地理信息、绿色能源、绿色经济、新媒体、文化合作、安全服务、金融服务、公益活动等。与会者就如何通过技术创新推动地区经济发展，如何实现各国经济互联互通和融合发展，如何加强"一带一路"沿线各国经济合作及文化交流，如何推动贸易便利化和电商物流合作进行了探讨。

医务工作者介绍了各自国家的医疗卫生情况，并就疾病防治、健康护理、医疗合作等问题进行了交流。中国的医务工作者介绍了中国的远程治疗服务以及中国和中亚国家的医疗合作情况。来自俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦的同行对与中国加强医疗合作、将中医治疗引入本国表达了浓厚兴趣。

本次论坛就上合国家在地理信息、绿色能源、绿色经济、跨境电商、公益行动等领域联合实施示范性创新工程达成共识。为落实论坛精神，上合组织成员国医疗机构将成立医疗联盟。阿斯塔纳世博会结束后，上合组织国家将在离阿斯塔纳30公里的地方共同实施协同创新示范工程，在那里建设一座智慧能源小镇。