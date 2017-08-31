外交部部长：“未来能源”并不是天方夜谭

哈通社/阿斯塔纳/8月31日 -- 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫31日在阿斯塔纳举行的主题为《女性支持未来能源》的国际论坛上表示，未来能源并不是天方夜谭。

阿布德拉赫曼诺夫表示，我国应积极推动能源革命，在这一进程中，作为全世界人口一半的女性将发挥重要作用。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统就性别平等主义以及男女性在政治、经济、技术工程领域中应受到平等对待等问题，给予了高度关注和大力支持。



女性大量参与"绿色贷款"、"绿色项目"，将扩大经济发展机遇，并促进绿色商业模式的发展。



"大家都清楚‘未来能源'并不是天方夜谭。"阿布德拉赫曼诺夫说。



外交部部长强调，阿斯塔纳世博园区将建立国际绿色科技和投资发展项目中心。此外，阿斯塔纳国际金融中心将与国际组织以及所有工业国家建立合作关系。



值得一提的是，来自25个国家300多名代表出席了本次论坛。其中包括，俄罗斯联邦委员会副主席佳琳娜•卡雷洛娃、白俄罗斯行政主管娜塔莉亚•卡缠诺娃、吉尔吉斯斯坦政府副总理乔丽盼•苏勒坦别科娃、全球妇女峰会主席艾琳•娜提维达以及绿色经济和再生能源领域全球女性协会、国家机构、企业家、非政府组织、哈萨克斯坦女性协会等代表。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提 】