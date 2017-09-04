中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:30, 04 9月 2017 | GMT +6

    当《权力的游戏》遇到阿斯塔纳

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/9月4日 - 插画师哈纳特•努尔塔金日前通过剪纸画的形式，将哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳与正在热播中的美剧《权力的游戏》联系在了一起。

    据悉，这组图片是插画师为哈萨克斯坦媒体Tengrinews.kz 制作的一个专题系列的部分创作。



    丹尼莉斯•坦格利安与她的龙或许会对巴伊铁列克--"生命之树"观景塔青睐有加？



    琼恩•雪诺的好友山姆威尔•塔利会喜欢阿斯塔纳的"彩球人"雕塑吗？



    琼恩•雪诺会不会觉得，哈萨克斯坦石油天然气公司的总部大楼，看起来颇有点绝境长城的意思？



    瑟曦•兰尼斯特和她巨大的保镖"生化魔山"应该会喜欢金光闪闪的"金帐大厦"吧！



    丹尼莉斯•坦格利安在阿斯塔纳的和平和谐宫（很像她在弥林的金字塔吧）前玩了一把"牵手走世界"，只是不知道，她牵的是谁的手？是马王？还是什么都不懂的雪诺？



    托蒙德会不会在阿斯塔纳歌剧院门口，向”美人“布蕾尼求婚呢？

    电视剧《权力的游戏》根据著名学说家乔治•马丁的奇幻小说《冰与火之歌》改编而成，2011年开播至今已有7季，第8季预计将于2018年底或2019年上映。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    文化 艺术 娱乐 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!