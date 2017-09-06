迪拜一房地产项目将接受比特币付款 系全球首例

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 据路透社报道，英国亿万富豪道格拉斯-巴罗曼（Douglas Barrowman）旗下的Knox Group of Companies周二宣布，将在迪拜推出价值2.5亿英镑（约合3.25亿美元）的住宅和商业房地产开发项目，其中住宅项目将接受比特币付款。

该公司表示，这个240万平方英尺（约22万平方米）的项目包括两座住宅楼，以及一座购物中心，这将成为全球首个接受比特币付款的大型房地产项目。整个项目预计将于2019年底完工。

此外，巴罗曼的女友，有英国"内衣女王"之称的米歇尔·蒙恩（Michelle Mone）表示，她旗下的公司将负责为迪拜项目的公寓做室内设计。同时，室内设计服务和家具也可用比特币付款。

巴罗曼表示，该项目将有1133套公寓，其中480套已经售出，接受的是传统货币，剩余的653套公寓将专门留给比特币持有者。一居室公寓售价为33枚至54枚比特币（约合人民币163万元），两居室公寓售价为80枚比特币。比特币支付平台BitPay将处理比特币交易。该公司曾为微软和维珍集团旗下的Virgin Galactic等公司提供比特币支付工具。

道格拉斯-巴罗曼是苏格兰亿万富豪，2008年创办了Knox。该公司从事私募股权、房地产和财富管理等业务，目前管理资产达15亿英镑。

【编辑：木合塔尔·木拉提】