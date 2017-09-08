新研究项目用手机检测脑震荡

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 人工智能逐渐被用在医疗诊断领域上，现在还有研究在尝试用手机检测脑震荡，据说效果可以接近于医疗用的瞳孔检测仪。

华盛顿大学组建了一个由计算机科学家、电力工程师和医学研究员构成的团队，他们开发了一个手机应用 PupilScreen 来帮助检测脑震荡以及其他脑损伤。他们的目标，简单来说是想要用更便捷的方法来评估脑损伤。





这个 PupilScreen 应用，本质上是用视频和相机闪光灯来记录和分析瞳孔对于光线的反应。在相机闪光灯照射下，智能手机上会拍下一段 3 秒钟的视频，显示的是检测对象的眼睛瞳孔对于光线的反应情况。

PupilScreen 应用的作用是提供分析图像，确认每一帧画面上哪些像素是在瞳孔区域内，确认瞳孔对于光线的反应是否在正常范围内。为了加强分析的结果，研究团队用机器学习来训练 PupilScreen 对画面的分析效果，提升其准确度。训练数据是基于健康状态的 26 名男性、16 名女性身上 3 种不同类型的瞳孔颜色。



为了确保效果，研究团队还特意把手机（案例中是用了 iPhone 5S）塞进了一个小方盒内，以便屏蔽环境光和确保手机跟眼镜之间的距离是合适的。

按照研究团队初步对于 48 名混合着健康和有脑损伤的检测对象的评测，PupilScreen 对于脑损伤的初步检测可以接近于医疗用的瞳孔检测仪。

今年秋天，将会有更多的教练、医生来测试这款 PupilScreen 应用，以便确认哪些瞳孔反应特征有助于脑损伤情况不明的诊断，研究团队希望可以在 2 年内做出一个商用版本的应用。

事实上，用智能手机的摄像头、闪光灯，搭载人工智能的技术来检测脑损伤，已经有多个团队在尝试。其它的方案包括摄制 15 秒钟的视频，或者是用红外的 LED 灯搭配手机摄像头使用，人工智能只是最近研究人员用上的新工具。



【编辑：木合塔尔·木拉提】