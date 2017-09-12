哈萨克斯坦建议伊斯兰世界科学家联合开展核能领域研究

哈通社/阿斯塔纳/9月12日 - 首届伊斯兰合作组织科学与技术峰会11日在阿斯塔纳闭幕。

在会议闭幕后于当天举行的总结性新闻发布会上，哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会主席波拉特别克•阿德尔阿斯洛夫表示，哈萨克斯坦在会上提出了伊斯兰国家加强核能领域合作的建议。



阿德尔阿斯洛夫表示，哈萨克斯坦在科学研究领域取得了长足的发。



"我们拥有一座独特的核反应堆，即已经启用的、属于国家核物理研究所的托卡马克型KTM聚变堆。我们认为，这座反应堆完全可以成为伊斯兰世界科学家们开展核能领域合作项目研究的绝佳平台。阿联酋代表10日曾表示，该国已经开始建设核反应堆相关工程。总体而言，我们相信在这一领域的合作前景十分光明。" 阿德尔阿斯洛夫说。



此外，阿德尔阿斯洛夫还强调称，在气候变化问题上，伊斯兰世界科学家也可以开展深度合作。



"根据联合国教科文组织的决议，哈萨克斯坦将在阿拉木图建立一座2级国际冰川学研究中心。该中心将以冰川融化和水资源问题研究为主要研究方向，我们的学者们完全可以通过这一研究中心，开展与气候变化问题有关的合作研究。"他说。



阿德尔阿斯洛夫表示，伊斯兰世界的科学家们在技术、新型材料、太空、医学等领域，均有着开展广泛而深入合作的基础。



【编译：木合塔尔·木拉提】