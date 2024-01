哈通社/阿斯塔纳/9月12日 -- 2018年女排世锦赛亚洲区资格赛将于2017年9月20日至9月24日在阿拉木图市举行。

该资格赛参赛队包括哈萨克斯坦、中国、澳大利亚、斐济和中华台北。



资格赛优胜者将晋级明年在日本举行的女排世锦赛。



Qazsport频道届时将对赛事进行全程直播。



2018年女排世锦赛亚洲区资格赛赛程表



比赛日期 比赛时间 对阵双方



9月20日 15:00 中国 VS 斐济

18:00 澳大利亚 VS 中华台北



9月21日 15:00 斐济 VS 澳大利亚

18:00 哈萨克斯坦 VS 中国



9月22日 15:00 中华台北 VS 斐济

18:00 澳大利亚 VS 哈萨克斯坦



9月23日 15:00 中国 VS 澳大利亚

18:00 哈萨克斯坦 VS 中华台北



9月24日 15:00 中华台北 VS 中国

18:00 斐济 VS 哈萨克斯坦