亚洲在崛起 中印经济占比增大

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 -- 据Visual Capitalist文章，过去数十年间亚洲国家的发展速度都比较快，大多数国家都是依靠较快的支出和投资获得发展的。这种发展方式也会有一些缺点，比如，债务量会上升、经济结构单一、经济弹性比较差等。但是这些国家在发展的过程中也在不断进行经济改革，已解决发展中遇到的问题，去除发展中遭遇的阻力。但是不管怎样，这些国家发展所取得的成就是不可忽视的。

整体来讲，过去30多年间亚洲的经济是在快速崛起的，比如中国，中国在很长一段时间内经济增速都维持在10%左右，这种发展速度是惊人的，也给全球各国的精英人士留下了深刻印象。虽然未来中国经济在发展过程会遭遇一些阻力，但是通过政策的调整，相信中国经济能够实现平稳转型。

现在中国是全球第二大经济体，GDP总量超过10万亿美元，但是在上世纪90年代以前，中国的经济总量还排不进全球前10位。

不仅中国经济发展迅速，这几年印度的经济增速超过了中国，经济总量也超过了日本，成了全球第三大经济体。

下面的一些动态图可以很直观地告诉你中国事如何一步步崛起的，以及印度未来会按照什么样的节奏发展。

预计到2030年，中国和印度将成为全球经济总量最大的两个经济体。虽然现在日本经济发展速度缓慢，甚至陷入了滞涨，但是到2030年日本仍然会是全球第四大经济体。

由于欧债危机的存在，人口结构老龄化加剧以及2000年后出现的各种经济发展阻力，法国、意大利以及西班牙的经济增速将会继续放缓，这些国家在全球的经济体量占比也会继续缩小。

下面我们再看看经济体量排在前十的国家。这次我们从每个国家经济体量占全球经济总量的比例来比较。通过这幅动态图我们可以清晰地看到经济增速放缓的日本和经济陷入困境的欧洲经济体量占全球经济总量的比例的变化。

从图上我们可以清楚地看到，日本经济体量在全球的占比以自由落体的速度急剧下降。出现这种情况的不光有日本，还有意大利和法国，它们的处境可能比日本还要糟糕。

到2030年，美国、中国和印度的经济总量之和将会占到全球经 济总量的43%。