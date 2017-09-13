萨金塔耶夫：政府在数字化哈萨克斯坦计划中关注新机遇

哈通社/阿斯塔纳/9月13日 -- 政府总理萨金塔耶夫13日在有关数字化哈萨克斯坦进程的大会上表示，政府正在9个基础产业领域加速落实数字化战略。

萨金塔耶夫表示，为落实数字哈萨克斯坦计划，政府考虑到了数字化将会对哈萨克斯坦经济带来的全球性风险和新机遇。为此政府明确了为数字化计划稳定发展建立创新长期性的教育机构等几个战略方向。



萨金塔耶夫还强调，政府正同9个领域加速落实数字化战略。其中包括能源、资源、农工综合体、工业、运输、信息技术等。



萨金塔耶夫还表示，加速落实数字化将有效完成纳扎尔巴耶夫总统下达的两项任务。第一，为国家旗舰项目领域技术现代化注入新的血液；第二，为增加劳动生产率创造必要的条件。



该计划主要目标为，2025年前进入数字竞争力国家排名前30。



总理表示，数字化哈萨克斯坦将以4个方向发展。其中包括经济数据领域数字化、发展移动化国家、促进形成创意社会、建设数字化所需的基础设施。



此外，萨金塔耶夫还强调，政府会根据全球数字化趋势，对国家数字化计划不断进行更新和补充。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】