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09:43, 14 9月 2017 | GMT +6
萨金塔耶夫会见国际分析人士
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哈通社/阿斯塔纳/9月14日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫14日在总理府会见思科公司独联体国家副总裁乔纳森·斯皮罗和Co-Founder Hyperloop公司负责人谢尔文·皮谢瓦尔。
会谈中，双方就推动哈萨克斯坦数字化领域发展框架下进行的合作问题进行了讨论。
【编译：小穆】
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