我国国际关系委员会就中亚战略进行讨论

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- 哈萨克斯坦国际关系委员会14日在阿斯塔纳举行了《哈萨克斯坦-中亚战略：加强地区间合作》地区安全稳定问题专家会议。

中亚受全球地缘政治变化影响下正处于新的政治、社会经济转型阶段。中亚国家正在努力提升在地区和国际舞台上的地位，因此地区合作问题日益被人们所关注。



会议上，各成员就当今国际和地区政治及安全领域重大问题进行了讨论。其中包括哈萨克斯坦-中亚战略。



据了解，哈萨克斯坦总统行政办公室代表、哈萨克斯坦外交部代表、马吉利斯议员、国际组织代表、外交使团代表以及相关领域分析人士等参加了本次会议。







哈萨克斯坦国际关系委员会于2017年5月由哈萨克斯坦政治学家协会和外交使团提议下建立，并在首次召开的会议上，参议院（议会上院）主席哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫出任该委员会荣誉主席。此外，著名政治学家叶尔兰•卡林担任委员会主席。外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫、马吉利斯（议会下院）国际事务、国防以及安全委员会主席玛吾廉•阿希姆巴耶夫以及一些国内优秀分析中心负责人当选委员会主席团成员。



哈萨克斯坦国际关系委员会主要目标在于加强国内专家和分析人士合作、落实纳扎尔巴耶夫总统提出的重要倡议、讨论国际重大问题并制定建议方案。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】