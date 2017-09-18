尼格马图林会见亚洲议员人口与发展论坛主席

哈通社/阿斯塔纳/9月18日 -- 据议会下院消息，马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林在阿斯塔纳会见亚洲议员人口与发展论坛主席武见敬三先生。

尼格马图林表示，哈萨克斯坦和日本两国在各领域合作都取得了长足的发展，今年也是两国建交25周年。过去25年阿斯塔纳与东京互相帮助，并成为了互相信任的合作伙伴。



下院议长表示，在无核化和防止核扩散以及和平利用核能问题上哈萨克斯坦与日本两国站在同一阵营。



武见敬三表示，纳扎尔巴耶夫总统去年对日本进行的国事访问使两国合作关系达到了战略合作伙伴关系水平。



论坛主席高度评价纳扎尔巴耶夫总统在日本的核安全倡议并对总统在国际安全问题领域作出的贡献表示感谢。



尼格马图林高度评价亚洲议员人口与发展论坛在该领域作出的杰出工作，并表示愿意与组织积极展开合作。

会谈期间，双方表示将在各领域进一步展开合作。其中包括，加强祖国之光党与日本自由民主党之间的议会间合作关系。



尼格马图林最后表示，相信武见敬三先生本次访问哈萨克斯坦必将加深两国双边关系。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】