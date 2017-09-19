哈萨克斯坦签署联合国彻底铲除性剥削和性虐待文件

哈通社/阿斯塔纳/9月19日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫18日出席了在联合国纽约总部举行的有关预防性剥削和性虐待问题的会议，并签署了彻底铲除性剥削和性虐待文件。

会议上，会员国和联合国可以通过政治承诺这一非凡举措，以可以衡量的方式改善联合国组织在防止性剥削和性虐待问题上的有效性，并承诺将受害者的权利和尊严置于他们工作的中心位置。

秘书长古特雷斯强调，性剥削和性虐待是一个全球性威胁，没有任何一个国家、机构或家庭对其具有免疫力。他指出，从道德和组织方面来说，终止性剥削和性虐待是一个需要解决的当务之急。

在高级别会议上，古特雷斯还邀请国家元首和政府首脑，特别是那些参与联合国维持和平行动国家的国家的元首和政府首脑，同他一道建立一个"领导圈"，明确展示国际社会共同致力于终止有罪不罚现象，致力于加强防止性剥削和性虐待的措施，作出有关加强问责的庄严保证和集体承诺。

秘书长邀请会员国就加强解决性剥削和性虐待问题努力的具体措施单独或集体自愿与他签订契约，一起合作努力，切实转变全世界看待和处理性剥削和性虐待行为的方式。

【编译：小穆】