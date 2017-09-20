纳扎尔巴耶娃：军队的建设不是为了发动战争而是为了保卫家园

哈通社/阿拉木图/9月20日 - 参议院（议会上院）参议员达丽哈•纳扎尔巴耶娃率领多位参议员于日前视察了位于阿拉木图的哈萨克斯坦武装力量边防学院。视察期间，参议员表示将加强对军事院校教学工作的支持。

据悉，哈萨克斯坦参议院国际关系、国防及安全委员会于18-19日举行了有关国家边防工作的巡回会议。在委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃率领下，由多位参议员组成的巡回工作组，视察了位于阿拉木图市和阿拉木图州的军事院校、海关及边境检查站点。





19日巡回会议工作组视察了武装力量边防学院，同校方及学员会面。



工作组参观了学院的武器训练中心、军犬训练中心和模拟边检站等设施。





在参观并听取了关于学院各项工作情况的汇报后，纳扎尔巴耶娃表示，拥有85年历史的边防学院各项教学工作开展令人满意，委员会将继续从立法和拨款等方面提供必要的支持，为国防院校的设备、教学工作提供帮助。



达丽哈•纳扎尔巴耶娃还表示，国防院校中的学员不仅掌握了最新式的高科技武器装备，对传统武器的运用也十分熟练。





纳扎尔巴耶娃指出，当前国际先进国家军队普遍装备了高科技武器装备，并大力提升军队的信息化水平，哈萨克斯坦武装力量也应提升这一领域的实力。



"但高新技术装备在训练和实战情况下并不完全可信，因此，对传统武器装备的熟练掌握也是必要的。国防建设是一项需要庞大经费支持的重要工作。国防军事力量的存在，不是为了发动战争，而是为了保卫家园。"纳扎尔巴耶娃说。



参议员随后还对陆军军事学院进行了视察。





























【编译：木合塔尔·木拉提】