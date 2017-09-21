努雷舍夫出席西安外国语大学哈萨克斯坦研究中心揭牌仪式

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 —— 据哈萨克斯坦驻华使馆消息，2017年9月20日上午，哈萨克斯坦研究中心揭牌仪式在西安外国语大学成功举行。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特努雷舍夫、哈萨克斯坦驻华大使馆教育参赞凯拉特阿布德拉赫曼诺夫、哈萨克斯坦古米廖夫国立欧亚大学孔子学院院长毕比哈蒂莎阿布扎帕洛娃、陕西省人民政府外事办公室副主任宫贵俊、陕西省教育厅国际合作与交流处处长孙建宁，西安外国语大学校长王军哲、副校长姜亚军、相关职能部门负责人及西外俄语学院师生代表参加了揭牌仪式。

努雷舍夫大使首先在仪式上致辞。他非常感谢王校长和姜副校长的热情邀请。对于西安外国语大学在加强哈中人文合作方面做出的重大贡献表示肯定，对于西安外国语大学哈萨克斯坦研究中心的成立表示由衷的欣慰。他提到，今年是哈中建交25周年，25年来哈中建立了战略伙伴关系的合作典范。目前两国关系发展良好，两国之间的贸易不断增长。随着"一带一路"倡议的提出，西安作为丝绸之路经济带重要的十字路口和主要的物流通道，在哈中文化经济交流中起到重要作用。2007年起，西外和国立欧亚大学在阿斯塔纳设立了孔子学院并开始合作，哈萨克斯坦中心的设立使哈中关系更进一步。最后，努雷舍夫大使呼吁哈中两国师生为共建哈中两国战略合作伙伴关系的发展继续努力。



西安外国语大学校长王军哲在仪式上发表讲话。他代表西外全体师生，向出席本次揭牌仪式的各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期支持西外建设发展的哈萨克斯坦驻华大使馆、古米廖夫国立欧亚大学及陕西省外办表示衷心的感谢。王校长指出，哈中两国情谊深厚，哈萨克斯坦境内的少数民族"东干人"更是与陕西人习俗相近、同根同源。西安外国语大学自两国建交以来，与哈萨克斯坦高校间的交流合作也在不断深化，持续为两国经贸文化合作领域输送人才。借共建丝绸之路之机，为贯彻落实"一带一路"倡议，在哈萨克斯坦驻华大使馆的帮助支持下，设立了中国第四家哈萨克斯坦研究中心，该中心必将在服务国家战略、促进哈中两国教育合作与人文交流中发挥关键作用，在不远的将来成为中国哈萨克语言专业人才的重要培养基地，成为西安外国语大学新型智库建设的典范，成为促进哈中两国合作发展的重要学术平台。

发言结束后，努雷舍夫大使和王军哲校长在与会哈中来宾及西外俄语学院180余名同学的见证下，一起为哈萨克斯坦研究中心揭牌。目前，哈萨克斯坦研究中心收到了来自哈萨克斯坦驻华大使馆捐赠的大量文献，这为中心专家的研究深度、广度提供了极为宝贵的研究材料。



揭牌仪式结束后，在王军哲校长及部分与会嘉宾的陪同下，努雷舍夫大使参观了哈萨克斯坦研究中心并为中心题词。他衷心祝愿哈萨克斯坦研究中心的发展越来越好，助力哈中两国战略合作伙伴关系的发展，惠及哈中两国人民。