穆迪：全球需求改善可能会有效推动亚洲结构改革

哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 穆迪投资服务者公司表示，去年年底以来全球需求改善已推动了亚太区贸易依赖型经济体的增长，但出口增长加快尚未促使产出实现更广泛、可持续的加速增长。

对于出口回升、实施结构改革和投资基础设施的主权，其信用状况将获得最大的支持。



穆迪在刚刚发表的亚太区主权报告《出口主导的经济回升主要有利于落实结构改革的主权》 (Export-led upturn largely benefits sovereigns that implement structural reforms) 中作出上述结论。



全球最大的经济体正在同时复苏，推动贸易增长。其中中国 (A1/稳定) 和日本 (A1/稳定) 对全球增长作出贡献，支持了亚太区需求。



香港 (Aa2/稳定) 和马来西亚 (A3/稳定) 经济增长加速的情况似乎较其他依赖贸易的经济体更为普遍，在一定程度上反映了公共基础设施支出的作用。



如果稳定的外部需求持续，同时现行的政府基础设施支出支持私营企业进一步投资，这可能意味着 2018 年其增长放缓的速度低于穆迪当前的预期。



然而，泰国 (Baa1/稳定) 等部分亚洲经济体并未从全球需求回暖中受益，可能需要额外的财政刺激来支持其经济。



亚太区贸易依赖型经济体的总体固定资本形成趋势差异显著，表明部分企业已开始投资新设备和设施或进行替换，而其他企业仍在利用现有的闲置产能来满足增长的需求。



鉴于有迹象表明全球经济增长的强劲趋势可能持续至 2018 年底，穆迪上调了对亚太区多个经济体的 GDP 预测。若强劲的外部需求加上稳健的国内环境能够支持商业投资，上述经济体的中期增长前景有望进一步获得提升。



在全球宏观经济环境向好的背景下，印度 (Baa3/正面) 和印尼 (Baa3/正面)力图吸引更多外商直接投资，兼之其采取措施改善商业环境，因此所产生的积极经济影响可能会更明显。



同样，全球经济上行周期也将进一步改善越南 (B1/正面) 的商业运营环境。运营环境改善已经为越南吸引了投资，并帮助提升其制造业价值链。



【编辑：木合塔尔·木拉提】