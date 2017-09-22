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18:04, 22 9月 2017 | GMT +6
美日海军在朝鲜半岛海域展开演习
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哈通社/阿斯塔纳/9月22日 -- 美国海军航空母舰"里根号"战斗群战舰在朝鲜半岛以南海域，同日本战舰展开演习，展示海军力量。
军演自这个月11号展开，直到下星期四(28日)。
"里根号"战斗群战舰下个月也将同韩国海军进行军演。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
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