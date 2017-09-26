《数字哈萨克斯坦》计划下将着手先进基础设施建设工作

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫26日在阿斯塔纳举行的政府会议上表示，《数字哈萨克斯坦》计划下将着手先进基础设施"数字丝路"项目建设工作。

阿巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在年度国情咨文上主要强调了"数字哈萨克斯坦"计划，相关政府会议上也提到经济技术快速发展是当前需要解决的一个当务之急。通过数字技术建立新的经济增长模式，首先应向人们提供优质的网络服务。



阿巴耶夫主要强调总统国情咨文中所提到的通讯技术发展以及光纤通讯技术在各领域得到普及等问题。



阿巴耶夫还表示，政府在《数字哈萨克斯坦》计划下将着手先进基础设施"数字丝路"项目建设工作。首先，将为群众提供高速互联网服务，并减少城市和农村之间数字化不平等问题。这项计划将有效推动电子商务市场、政府服务系统电子化，此外，医疗卫生、教育等领域引进数字技术，并为国家社会和经济体系带来巨大的正面影响。



值得一提的是，政府会议上正在积极着眼落实"农村地区铺设光纤项目"。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】