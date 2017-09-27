哈萨克斯坦女性参政力度不断提升

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 国务秘书、国家妇女事务和家庭人口政策委员会主席古丽莎拉•阿布德哈勒科娃26日主持召开全国妇女事务和家庭人口政策工作例行会议。

在会上，阿布德哈勒科娃表示，2017年，纳扎尔巴耶夫总统启动了一系列在经济、政治和文化领域的重要改革，同时，在世博会框架下，哈萨克斯坦举行了主题为《女性支持未来能源》的国际论坛，来自25个国家的300多位精英女性参与了这一重大的论坛。在这一系列的活动当中，国家妇女事务和家庭人口政策委员会成员均参与其中，发挥了重要的作用。



会上，阿布德哈勒科娃号召我国女性积极投身《精神文明复兴》国家计划的落实。



此外，当天的会议还听取了外交部有关联合国2030可持续发展计划相关项目进展情况的介绍，并就国家公务员现代化和职业发展当中的平权问题进行了讨论。



根据国家公务员事务和反腐败署相关数据显示，截止2017年1月1日，我国公务员群体中的女性占总数的55.5%，较2016年同期增长0.5%。



2016年，共有43476名公务员参与了行政官员职务（B梯队）的竞争，其中20862人为女性。



最终通过竞争并成为行政官员的公务员中，女性占48.5%。



会议最后，国务秘书向各国家机构下达了一系列具体的工作任务。



【编译：木合塔尔·木拉提】