中国驻阿拉木图总领事馆举行招待会 庆祝中国国庆日

哈通社/阿拉木图/9月28日 -- 中国驻阿拉木图总领事馆27日在阿拉木图举行中华人民共和国成立68周年招待会。中国驻阿拉木图总领事张伟出席会议，并发表讲话。

张伟说："2017年上半年，中国人均收入增长6.9%，成为全球最大经济体之一。哈萨克斯坦和中国是友好邻国。建交25年来，两国坚持坚定的相互尊重和平等原则。年初至今，两国领导人共进行两次会面，就'一带一路'倡议和'光明大道'经济计划对接和落实问题进行了讨论。"



张伟表示，中国驻阿拉木图领事馆始终处在加强哈中两国合作关系的前沿。

阿拉木图学术界人士、文学和艺术界代表出席了招待会。



阿尔法拉比哈萨克国立大学教授纳比詹·穆哈麦特汗说："今年是中国建国68周年，也是哈中两国建交25周年。2013年，习近平在对哈萨克斯坦进行的访问中提出了'丝绸之路经济带'倡议。纳扎尔巴耶夫总统于2014年提出'光明大道'经济计划。我认为，两国在丝绸之路经济带发展计划有着很多共同点。因此，哈中合作关系得到了有效的发展，并达到了新的水平。具体来说，双方加强了基础设施建设、工业创新、新技术领域以及文化和领域的合作关系。"



【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒 编译：小穆】