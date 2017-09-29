查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
09:13, 29 9月 2017 | GMT +6
俄朝官员将在莫斯科会晤
None
哈通社/阿斯塔纳/9月29日 -- 俄罗斯和朝鲜官员将在莫斯科会晤，商讨朝鲜的核危机。
俄罗斯外交部说，巡回大使布尔米斯特罗夫将同朝鲜外交部高级官员崔善熙会面，并在会后发表文告。
美国对这次俄朝会议表示欢迎。
【编辑：木合塔尔·木拉提】
标签:
国际
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!