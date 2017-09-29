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    09:13, 29 9月 2017 | GMT +6

    俄朝官员将在莫斯科会晤

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    哈通社/阿斯塔纳/9月29日 -- 俄罗斯和朝鲜官员将在莫斯科会晤，商讨朝鲜的核危机。

    俄罗斯外交部说，巡回大使布尔米斯特罗夫将同朝鲜外交部高级官员崔善熙会面，并在会后发表文告。

    美国对这次俄朝会议表示欢迎。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    国际 黄金储备
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