俄朝官员将在莫斯科会晤

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 -- 俄罗斯和朝鲜官员将在莫斯科会晤，商讨朝鲜的核危机。

俄罗斯外交部说，巡回大使布尔米斯特罗夫将同朝鲜外交部高级官员崔善熙会面，并在会后发表文告。

美国对这次俄朝会议表示欢迎。

【编辑：木合塔尔·木拉提】