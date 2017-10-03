迪玛希等多位明星慰问西哈州老人院

哈通社/阿斯塔纳/10月3日 -- 哈萨克斯坦著名歌手、作曲家、制片人、媒体代表以及政府代表聚集在西哈州并参加了2日在乌拉尔举行的第三届慈善晚会。

慈善晚会前，主办方举行了《爱为所有人》（Love for all）善心活动。活动期间，迪玛希•库达伊别尔艮访问了老人院并慰问老人，著名演员阿瑟勒汗∙托列珀夫与志愿者们为年老人士清扫家园，作曲家热伊纳特•海辛访问当地视力障碍儿童寄宿学校，而著名主持人莱拉•苏丹克兹同"母亲之家"代表以及女青年就教育、传统习俗等问题进行了交流。





以《爱为所有人》为主题的本次慈善晚会主要目的是筹集善款并帮助玛尔兰和阿尼勒等患病儿童。







慈善晚会于2日在乌拉尔市举行。晚会邀请了迪玛希•库达伊别尔艮、2011欧洲歌唱大赛冠军艾尔达•嘎西莫夫、贾纳尔•拜森穆佐娃、卡姆莎特•卓乐德巴耶娃、热伊纳特•海辛、"巴斯套"组合以及晚会特别嘉宾玛尔兰和阿尼勒、阿瑟勒汗∙托列珀夫、耶尔卡•耶斯玛汗、古勒努尔•奥热阿兹姆别托娃等。此外，西哈州州长阿尔泰•阔勒格诺夫也出席了此次晚会。





晚会期间，歌星们同视力障碍儿童共同进行演出。另外，100名舞者为观众展现了帕凡舞等表演。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】