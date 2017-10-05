新加坡企业有意在阿克套投资

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 据曼格斯套州政府消息，曼格斯套州州长耶拉勒•托赫詹诺夫4日会见新加坡迈进集团（Meinhardt）代表，并就地区发展以及合作问题举行会谈。

迈进公司（Meinhardt）是一家国际性工程顾问咨询公司，每年在世界各地参与工程建造项目。迈进公司于1955年成立，共有45家分公司以及4500名员工。公司对投资哈萨克斯坦表现出极大的兴趣，并有意在此建立第46家分公司。公司执行总裁沙赫扎特•纳希姆同托赫詹诺夫会谈期间就公司历史、成就以及发展规划进行了介绍。



据了解，公司参与的工程涉及住房、机场、酒店、商业楼、桥梁等，其建筑分布在新加坡、英国、印度以及非洲等地区。





托赫詹诺夫表示，曼格斯套州是为哈萨克斯坦社会经济发展做出巨大贡献的地区之一。丰富的自然资源储量是地区发展的长期保障。水域资源、丰富的文化和历史背景也体现了地区旅游业发展潜力。



沙赫扎特•纳希姆表示，公司在哈萨克斯坦已参与两座建筑的工程设计，它们分别是"阿布扎比大厦"和"可汗大帐"购物中心。公司目前计划开展医学、国防、体育以及"智能城市"等领域项目。



会谈最后，双方就地区发展问题作出联合工作达成共识。此外，曼格斯套州州长还邀请公司在地区建造培训中心并培养出旅游、石油以及IT科技等领域精英人士。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】