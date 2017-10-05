哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 5日，"Astana Digital Forum"论坛框架下，哈萨克斯坦电子商务及移动商务联合会主席康斯坦丁•格洛詹金就"数字哈萨克斯坦"计划表达了个人意见。

格洛詹金说："在阿拉木图收费停车处，你需要停下车去远处的付费机。如果需要延长时限，要再次去付费机付费。我觉得，‘数字哈萨克斯坦'应该是这样的--如果将汽车停放在停车处，手机会立即收到相关停车信息，而付费也在手机上进行。我想这样才是真正的‘数字哈萨克斯坦'。"



格洛詹金就车辆罚单问题表示，如果在违反交通规则的情况下，手机能够第一时间收到罚单信息，人们就可以利用50%优惠政策支付罚款。



他还表示，如果越过公路停止线情况下，收到的罚单也能通过短信等方式通知个人，这也将为人们生活带来的便利。如果"数字哈萨克斯坦"计划从小事开始着手，这将成为改善人们生活的因素。



值得一提的是，论坛期间，电子商务及移动商务联合会主席康斯坦丁•格洛詹金还就哈萨克斯坦电子商务市场情况进行了介绍。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】