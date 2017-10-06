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17:28, 06 10月 2017 | GMT +6
阿勒腾巴耶夫出任国防部副部长
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哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统6日签署总统令，任命原安全会议军事安全和国防部门主任穆斯勒姆·穆合塔尔吾勒·阿勒腾巴耶夫为国防部副部长。
根据总统令，沃卡思·巴扎尔哈力吾勒·萨帕尔沃夫不再担任国防部部长职务。
【编译：小穆】
标签:
国防部
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