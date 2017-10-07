对一带一路旅游合作发展 各国旅游届人士这样说

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 -- 在上月于中国举行的世界旅游组织第22届全体大会上，各国旅游部门负责人就"一带一路"旅游合作话题展开讨论对话，充分肯定了 "一带一路"倡议的重要意义，并纷纷表示愿意支持和参与"一带一路"倡议，加强旅游方面的合作。

刚刚卸任的联合国世界旅游组织原秘书长瑞法依：



古代丝绸之路是增进当时世界人民交流和合作的重要渠道，有着不可替代的作用。在"一带一路"倡议下，旅游人文交流会更加密切，旅游业迎来了难得的发展机遇。旅游业让不同国家和地区之间的关系拉得更近，让彼此认识到它们是密切联系、唇齿相依的关系。



哈萨克斯坦文化与体育部副部长阿斯卡尔•巴塔洛夫：



哈萨克斯坦一直都是丝绸之路上一个重要节点，并非常积极地参与到了打造丝绸之路的旅游项目以及"一带一路"的项目之中，哈萨克斯坦愿与所有邻国进行进一步的合作。



柬埔寨旅游部大臣塘坤：



丝绸之路沿线国家都有一些共同的特点，并且愿意发展旅游业。"一带一路"的倡议是一个双赢的政策，它可以帮助参与的国家重点发展旅游产业，同时还能够推动这些国家整体的发展。柬埔寨也希望借力"一带一路"倡议，借力亚投行，投资于我国旅游业的发展之中。



保加利亚旅游部长尼科利娜•安吉科娃：



对于旅游业来说，应该打造一个共同的平台让所有的利益相关方交流、分享，特别是先从政府领域开始，拓展到私营部门，打造公私合营的关系。而通过"一带一路"的倡议则可增加这方面的机会。



斯里兰卡旅游发展与基督教事务部长约翰•阿玛拉通加：



目前斯里兰卡正在积极发展旅游业，也积极参与了"一带一路"倡议，并给予了强烈的支持，与世界很多大洲的国家相聚在倡议之下，来鼓励双方的人民到各自的国家旅游观光，为当地的人民改善生活，提供更多的发展机会。



联合国世界旅游组织大会每两年召开一次，是国际旅游界规格最高的会议。



【编辑：木合塔尔·木拉提】