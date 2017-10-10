哈萨克斯坦在奥地利林茨市开设荣誉领事馆

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 据外交部消息，9日，在奥地利林茨市，哈萨克斯坦荣誉领事馆举行了隆重开馆仪式。

据了解，当地政府和议员、文化和商业领域、领事馆以及媒体代表出席了本次仪式。



哈萨克斯坦驻奥地利大使海拉特•萨热拜为新荣誉领事弗雷德里赫•弗罗伊麦尔交付荣誉领事任命和哈萨克斯坦旗帜，并祝愿两国关系日益增长。



萨热拜高度评价巴甫洛达尔州与奥地利之间的巨大合作前景，呼吁奥方发掘同哈国在各领域的合作潜力。





林茨市政府代表马克斯•希格勒斯伯格高度评价了荣誉领事馆的开设，以及同巴甫洛达尔州的合作前景和重要性。他表示，荣誉领事馆将对当地企业同哈萨克斯坦建立合作关系以及展开联合合作项目创造机遇。



另外，当地议会议长、商业代表等人也在发言中表达了对荣誉领事弗雷德里赫•弗罗伊麦尔的支持和信心。



据了解，开馆仪式期间，就读于奥地利的哈萨克斯坦大学生献上精美演出节目。



位于奥地利北部的林茨市工业生产占国家市场三分之一，是该国重要的汽车工业和机械制造、治金、化学、工业塑料制造、造纸、加工业中心。





【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】