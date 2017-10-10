迪玛希成为哈萨克邮政官方代言人

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 --国家邮政运营商哈萨克邮政公司10日宣布，哈萨克斯坦知名音乐人迪玛希•库达伊别尔艮已正式成为哈萨克斯坦邮政系统的官方代言人。

哈萨克邮政公司董事长萨肯•萨尔森诺夫表示，迪玛希在音乐艺术领域取得了卓越的成就。"能够同这样一位世界知名的青年才俊达成合作，我感到非常荣幸。"他说。



萨肯•萨尔森诺夫指出，以天籁般的声音跨越语言的障碍，拉近各国人民感情的迪玛希，非常符合哈萨克邮政公司"将世界各地人民联系在一起"的宗旨，是最合适的代言人。



出身音乐世家的迪玛希•库达伊别尔艮，自幼接受了正统的哈萨克斯坦音乐教育。2010年开始正式进入演艺圈，期间曾获得多项音乐领域的奖项。2015年，他成为首位在"斯拉夫集市"国际艺术大赛中获得冠军的哈萨克斯坦歌手。



2017年，迪玛希参加了在中国举行的音乐竞技节目《歌手2017》，并最终获得总决赛第二名。同年获得第24届东方风云榜音乐盛典"亚洲人气歌手奖"、第17届音乐风云榜年度盛典"最受关注海外艺人奖"、2017MTV全球华语音乐盛典"最佳海外人气歌手奖"等多项荣誉。



迪玛希称，能够成为哈萨克邮政系统的代言人，他感到非常荣幸。



"近几年来，我经常会借助邮政系统同世界各地的听众往来信件和收寄礼物。我国邮政服务系统的迅速发展，令我非常惊叹。当然，哈萨克邮政是社会企业，它的存在，令最偏远的哈萨克乡村也能享受到邮政和政府服务，使我们的国家能够紧密的联系在一起。祝愿哈萨克邮政公司不断发展壮大。"迪玛希说。





【编译：木合塔尔·木拉提】