哈原子能工业公司将着手进行核电站建设的技术-经济论证

哈通社/阿斯塔纳/10月10日-在阿斯塔纳举行的第十八届亚洲核合作论坛（FNCA）会议（部长级）框架下的新闻发布会上，哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫表示，哈原子能工业公司今年将着手进行核电站建设项目的技术-经济论证工作。

波兹姆巴耶夫称："目前哈萨克斯坦电力市场的能源供应充足，而且供应能力高出需求量近25-30%。这符合我们的预测，预计在2025年后，才会对新的能源项目产生需求。"



波兹姆巴耶夫同时强调，目前正在对在哈萨克斯坦建设核电站的可能性进行研究。



"今年哈原子能工业公司必须开始着手进行相关的技术-经济论证工作。如您们所知，此前在库尔恰托夫区进行了一定的工作，并选定了区域。但是，当时预测此工作将与俄罗斯伙伴合作实现，并将能源出口给俄罗斯联邦。然而，由于俄罗斯联邦西伯利亚能源消费的减少，合作伙伴否定了我们的合作想法。所以我们的项目没有再继续。而哈原子能工业公司今后开展的技术经济论证工作，将主要围绕满足哈萨克斯坦自身需求为基础。完成这一工作后，是否建设核电站的讨论才会继续。截至目前，我看到了大量有关这一问题的正反意见以及各类虚假消息，我认为，在论证工作完成前讨论这一话题是没有必要的。"波兹姆巴耶夫说。



【编辑：木合塔尔·木拉提】