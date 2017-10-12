俄总统普京就索契会议结果进行总结

哈通社/索契/10月12日 -- 俄罗斯总统弗拉基米尔•普京11日就在索契举行的独联体国家首脑理事会会议以及欧亚经济委员会最高理事会会议进行总结。

普京表示，会议期间就俄罗斯担任独联体国家首脑理事会主席国期间进行的工作情况进行了介绍。理事会会议小范围及扩大会谈期间通过就独联体国家多领域合作实现现代化决议。其中包括，独联体国家首脑理事会与政府首脑理事会职权分配事务。政府首脑理事会将从事更广泛的问题，而国家首脑将重点关注理事会发展以及设定战略等问题。





会议中还通过了独联体外长理事会和独联体经济委员会规章草案。



此外，独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫将在未来两年继续出任该职务。





据俄罗斯总统透露，各国元首还就通过独联体国家合作潜力增加商贸和投资流量以及扩大工业技术合作等问题进行了深入讨论。



据了解，2017年1-9月，独联体国家商品流通量增长25%，达750亿美元。





普京还表示，各方在会议中就进一步提高成员国商品流通量达成共识。对此将努力对独联体国家和欧亚经济联盟相关标准和规定进行协调工作，并解决商品流通以及落实工作出现的相关问题。









【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】