土耳其总理：希望土美关系尽快恢复正常

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 据新华社报道，土耳其总理耶尔德勒姆11日表示，希望近期纠纷不断的土美关系尽快恢复正常。

耶尔德勒姆当天在首都安卡拉举行的一次会议上说，土耳其希望与美国的关系尽快恢复正常，土方将以外交"常识"来处理当下局势。

本月初以来，土美双方因一连串事件龃龉不断。4日，美国驻伊斯坦布尔总领馆一名当地雇员被逮捕，此人被控从事"政治和军事间谍活动"以及"图谋推翻宪法秩序"，并曾与据信为"居伦运动"成员的多名警察局官员和现已潜逃的一名检察官有联系。但美驻土大使馆发表声明说，土方对这名雇员的指控"缺乏依据"。

美驻土大使馆8日宣布，出于安全考虑，即日起暂停在土耳其的所有非移民签证服务。土驻美大使馆随后也宣布针对美国公民采取同样举措。土耳其舆论认为，美国暂停签证服务是为表达对雇员被捕的不满。

2016年7月15日，土耳其发生未遂军事政变，造成近250人丧生。土耳其政府认为居住在美国的土耳其宗教人士居伦是政变主谋，一再要求美方将其引渡回土耳其，并将居伦领导的"居伦运动"列为恐怖组织。



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