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    14:24, 15 10月 2017 | GMT +6

    阿拉木图东北方向哈中边境地区发生地震

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    哈通社/阿斯塔纳/10月15日 -- 据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，10月15日阿拉木图时间5时03分在阿拉木图东北方向314公里处哈萨克斯坦和中国边境地区发生地震。  

    消息称，地震震级为4.8级地震，震源深5公里。

    阿拉木图市及周边地区无震感。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    阿拉木图 哈萨克斯坦与中国 地震 黄金储备
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