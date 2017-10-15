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14:24, 15 10月 2017 | GMT +6
阿拉木图东北方向哈中边境地区发生地震
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哈通社/阿斯塔纳/10月15日 -- 据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，10月15日阿拉木图时间5时03分在阿拉木图东北方向314公里处哈萨克斯坦和中国边境地区发生地震。
消息称，地震震级为4.8级地震，震源深5公里。
阿拉木图市及周边地区无震感。
【编译：小穆】
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