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    15:58, 16 10月 2017 | GMT +6

    美韩在朝鲜半岛附近开始大规模海军演习

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    哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- 据俄罗斯卫星通讯社消息，国联合电视新闻台（YTN）报道称，美韩10月16日在日本海和黄海开始联合海军演习，包括以核动力航母"罗纳德∙里根"号为首的美国突击群在内的约40艘军舰参加演习。

    据其报道，日本海上本次海军演习的目的是一旦朝鲜半岛发生"紧急情况"则对朝鲜关键军事目标进行打击。同时，在黄海美韩演练了遏制敌方攻击的行动。

    据 YTN报道称，韩国港口中还有美国 "图森"号和"密歇根"号核潜艇。因此，YTN不排除朝鲜作为对该次炫耀武力的回应，可能会进行新的弹道导弹试验。
    "Stethem" (DDG-63) and the "Mustin" (DDG-89). 据此前美国第七舰队散发的通报称，演习代号为"海上联合反特种作战演习"（MCSOFEX）。除了核动力航母，美国演习的突击群中还有阿利∙伯克级驱逐舰史蒂森号（Stethem）和马斯廷号（Mustin）。

    据韩联社消息称，与韩国军舰及航空兵联合包括一艘宙斯盾舰和一架P-3"猎户座"反潜机，美国突击群将在日本海开展训练演习。还动用了F-15K、FA-18和A-10歼击机以及阿帕奇AH-64E、山猫和 AW-159野猫直升机。

    预计演习将于10月20日结束。

     

    标签:
    军事 美国 韩国 黄金储备
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