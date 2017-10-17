迪玛希同知名音乐人合作作品即将问世

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 - 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮日前通过其个人INS主页透露，他正同世界知名音乐制作人合作，将在近期为听众献上新作品。

迪玛希16日在INS上上传了一段，视频中，迪玛希向听众问好，并介绍坐在他身边的音乐家弗拉文•肯帕恩。



"我正同创作了席琳•迪翁、劳拉•菲比安等著名歌手作品的知名音乐家在一起工作，我们一起创作的精彩作品，将在近期献给各位。"迪玛希说。



视频中，两人还开启了"互夸"模式，相互夸赞对方是最优秀的音乐人。

Hi. Today was a good productive day with a wonderful composer with a world name who is the author of the hits of Celine Dion, Lara Fabian and many others. Thank you for your wonderful work. Our work together very soon you will hear) I love you dears))) Thank you!!! @flavienpianist Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 分享的帖子 · 2017-10-16，8:31 PDT

【编译：木合塔尔·木拉提】